AZAL не малобюджетная авиакомпания, но…

Что же происходит в Азербайджане, это случайная кампания или результат целенаправленной работы большого коллектива? Как сообщили haqqin.az в AZAL, система ценообразования в авиакомпаниях сложная и учитывает ряд факторов.

На рейсах Азербайджанских авиалиний (AZAL) в последнее время наблюдается снижение цен на билеты. AZAL – это не малобюджетная авиакомпания. В то время как цены на билеты высококлассных авиаперевозчиков растут, что связано с развитием туризма, ростом цен на авиатопливо и т.д., в AZAL цены падают.

Авиакомпания Azerbaijan Airlines предлагает полный пакет высококлассных услуг по пассажироперевозкам, включая качественное питание, перевозку ручной клади и возможность выбора места на борту, а также множество других развлекательных услуг во время полета. Эти услуги входят в ценовую стратегию авиакомпании, которая и отличает ее от малобюджетных перевозчиков.

Но, несмотря на это, AZAL внимательно отслеживает ценовую стратегию и малобюджетных авиакомпаний. Это позволяет авиакомпании регулировать свои тарифы для сохранения конкурентоспособности и привлечения пассажиров, чувствительных к ценам. Растущая конкуренция часто приводит к снижению тарифов.

Авиакомпании, предлагая более дешевые билеты, конкурируют за привлечение большего числа пассажиров. Только в первом квартале текущего года в Международном аэропорту Гейдар Алиев свои услуги предоставляли 34 авиакомпании, из которых 13 были малобюджетными. И за всеми нужно следить, чтобы сохранять конкурентоспособность на рынке.

А ведь есть еще внешние факторы – рост цен на топливо в связи с глобальной инфляцией, техническое обслуживание, расходы на которые растут с ростом «возраста» самолета. И даже время покупки билета и коэффициент загрузки играют немалую роль. Так, в январе-апреле текущего года коэффициент загрузки (процент занятости пассажирских сидений) возрос до 79% против 73% аналогичного прошлогоднего показателя. Соответственно, средняя цена авиабилетов AZAL на популярные направления снизилась в этом году на 18%.

Если в мае 2024 года средняя цена на одну милю рейса эконом-класса из Баку в Стамбул для малобюджетных авиакомпаний составила 39 центов, а для оказывающих полный спектр услуг авиакомпаний 45 центов, то этот показатель по AZAL составил 38 центов. Кстати, этот показатель для рейсов в Стамбул из Еревана и Тбилиси для малобюджетных авиалиний составил 40 и 63 цента соответственно. А для оказывающих полный спектр услуг авиакомпаний из Ташкента и Москвы – 91 и 140 центов соответственно.

Можно сравнить показатели расходов на одну милю и по другому популярному маршруту – Баку - Дубай. Для экономрейса AZAL этот показатель составляет всего 23 цента, а для других оказывающих полный спектр услуг компаний - 44 цента. Даже для малобюджетных рейсов в Дубай из Еревана и Стамбула стоимость составляет 31 и 56 центов соответственно. Тоже можно сказать и об экономрейсах в Лондон. AZAL тратит на каждую милю маршрута Баку - Лондон 33 цента, а малобюджетные авиалинии из Еревана и Стамбула – 43 и 54 цента соответственно. Что касается оказывающих полный спектр услуг компаний из Ташкента и Стамбула, то там показатели еще выше – 43 и 54 цента соответственно.

Думается, приведено достаточно убедительных показателей, показывающих преимущества пассажироперевозок Азербайджанскими авиалиниями. Их много, низкие цены на билеты в сочетании с широким спектром услуг на высоком уровне могут быть достигнуты лишь в результате упорного труда большого коллектива, делающего все для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров.