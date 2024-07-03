Русские продолжают захватывать населенные пункты Украины

Российские военные продвинулись на востоке Украины. Мониторинговый проект DeepState передает, что россияне захватили населенные пункты Сокол и Восход в Донецкой области Украины.

Кроме того, сообщается, что россияне продвинулись на нескольких участках в Харьковской области.

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала суток, 3 июля, и до 22:00 на передовой произошло 135 боевых столкновений. В частности, россияне на Харьковском направлении 11 раз штурмовали позиции украинских подразделений в районах Липцев, Волчанска и Глубокого.

Напряженной ситуация остается на Покровском направлении, где было зафиксировано 34 штурмовых и наступательных действия со стороны РФ.