Новые прогнозы от Трампа

Кандидат от Республиканской партии и экс-президент США Дональд Трамп полагает, что после неудачных дебатов 27 июня действующий глава государства Джо Байден снимет свою кандидатуру, после чего кандидатом от демократов станет вице-президент Камала Харрис. Слова политика приводит портал The Daily Beast.

"Он [Байден] просто вышел из гонки, вы же видите, что он выходит из нее. Я выкинул его из гонки, а это значит, что теперь у нас [на очереди] Камала [Харрис]", - сказал он.

Трамп добавил, что ему будет проще конкурировать с Харрис, которую он считает "жалкой". Он также охарактеризовал действующего американского лидера как "разбитую кучу хлама".

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Их кандидатуры будут утверждены на партийных съездах летом.