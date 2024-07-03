Израиля стало больше

Израиль задекларировал в качестве государственной земли территорию в 1,27 тыс. га на Западном берегу реки Иордан. Декларация была подписана 25 июня, но опубликована только 3 июля. Об этом сообщает правозащитная организация «Шалом Ахшав» (Peace Now, «Мир — сейчас»), которая отслеживает поселенческую активность Израиля.

Организация отметила, что площадь задекларированной территории — самая большая со времен соглашений в Осло (1993 и 1995 годы). Всего с начала этого года Израиль признал государственными землями 23,7 тыс. га на Западном берегу Иордана.

«2024 год ознаменован пиком в масштабах декларирования государственных земель», - подчеркивает «Шалом Ахшав».

Декларирование государственных земель подразумевает, что Израиль не считает эту территорию частной собственностью палестинцев, им запрещено ей пользоваться, разъясняет организация. Такие территории сдают в аренду только израильтянам.