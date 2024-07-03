Байден не сдается
Президент США Джо Байден заявил, что остается в президентской гонке. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированных лиц.
«Байден ответил на звонок обеспокоенных членов своей предвыборной команды и сказал им, что никуда не собирается уходить. «Я баллотируюсь», - сказал Байден, добавив, что он остается лидером Демократической партии и его никто не вытеснит с гонки», - указывает агентство.
Байден в среду вечером встретился виртуально и лично с 24 губернаторами-демократами и мэром Вашингтона, чтобы заверить их в том, что после неудачного выступления на дебатах он справится с ролью знаменосца партии. Он отмахнулся от призывов отказаться от участия в кампании после своего провального выступления на дебатах на прошлой неделе.
Напомним, первые дебаты Байдена и Трампа в президентской гонке закончились провалом для действующего главы государства. Во время дебатов голос президента США часто был хриплым, что Белый дом позже объяснил простудой. Также Байден терял ход мыслей или не мог четко сформулировать предложение.