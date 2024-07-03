Байден не сдается

Президент США Джо Байден заявил, что остается в президентской гонке. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированных лиц.

«Байден ответил на звонок обеспокоенных членов своей предвыборной команды и сказал им, что никуда не собирается уходить. «Я баллотируюсь», - сказал Байден, добавив, что он остается лидером Демократической партии и его никто не вытеснит с гонки», - указывает агентство.