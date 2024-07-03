МОК опровергает слухи: Олимпиаде быть

Дело в том, что в еженедельнике Le Point накануне появилась публикация, посвященная Олимпиаде, в которой утверждалось, что президент МОК Томас Бах якобы напуган роспуском Национального собрания во Франции и рассматривает возможность отмены или переноса Игр.

Сообщается, что слухи могли сформироваться после того, как недавно мэр Парижа Анн Идальго обвинила Макрона в том, что тот роспуском парламента и досрочными выборами "испортил праздник".

В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) появилась запись, что слухи "не имеют никакой фактической основы", что "президент МОК и все олимпийское движение с большим нетерпением ждут великолепных Олимпийских игр 2024 года в Париже".

Напомним, что летние Олимпийские игры стартуют в Париже с 26 июля и закроются 11 августа.