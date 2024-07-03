В Баку отвечают Еврокомитету

В заявлении отмечается, что «Комитет также принял беспрецедентное решение опубликовать в полном объеме отчет, который был подготовлен по итогам специального визита, организованного в 2022 году без необходимого согласия Азербайджана, в нарушение требований Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Такой подход несправедлив и необоснован, а также вызывает вопросы с юридической точки зрения».

Публичное заявление Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП) против Азербайджана вызывает глубокое сожаление. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

Представитель МИД напомнил, что с 2002 года Комитет совершал несколько периодических и специальных визитов в Азербайджан, по итогам которых публиковал отчеты о соблюдении указанной конвенции Азербайджаном.

«Азербайджан представил позицию правительства по каждому положению, упомянутому в отчетах. Кроме того, как отмечается и в самом заявлении, были предприняты необходимые меры по устранению недочетов и всегда учитывались рекомендации комитета», - сказал Гаджизаде.

Кроме того, отмечается в заявлении, в рамках сотрудничества азербайджанская сторона оказывала необходимую поддержку комитету во время визитов, в том числе в проведении расследований, принимала членов делегаций на самом высоком уровне, прикладывала все усилия для укрепления сотрудничества.

«Особое сожаление вызывает то, что данное решение было принято на фоне нынешней ситуации в отношениях между Азербайджаном и Советом Европы, возникшей после предвзятого решения ПАСЕ не ратифицировать полномочия азербайджанской делегации в январе 2024 года.

Баку решительно отвергает критику в данном публичном заявлении, где вместо попыток наладить конструктивное сотрудничество наблюдается стремление переложить ответственность на ряд госучреждений.

Азербайджан, наряду с защитой лиц, осужденных к лишению свободы, добивается значительного прогресса в вопросе адаптации соответствующего опыта к общепринятым стандартам», - говорится в комментарии МИД Азербайджана.