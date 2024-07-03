Германия берет десятки миллиардов евро в кредит

Правительство ФРГ в 2025 году возьмет кредиты на сумму в размере почти €40 млрд, чтобы профинансировать бюджетные расходы. Об этом пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники.

В Германии продолжаются переговоры между правящими партиями коалиции о бюджете на 2025 год. Изначально планировалось, что его согласуют к 3 июля, но из-за разногласий между партиями крайний срок перенесли на 17 июля. Ранее молодежное крыло коалиционной Свободной демократической партии (СвДП) пригрозило прекратить поддержку правительства из-за несогласия с позицией социал-демократов, что, как писали СМИ, могло бы вызвать правительственный кризис.

По данным Spiegel, министр финансов Кристиан Линднер (СвДП) подготовил проект бюджета, который предусматривает до €40 млрд заимствований. Это больше, чем позволяет бюджетное правило (оно ограничивает сумму кредитов текущими показателями ВВП). Формально это не будет нарушением закона, поскольку кредиты сверх дозволенных по существующим критериям обеспечены государственными активами, отмечает издание. В то же время оно подчеркивает, что Линднер, глава либеральной партии, активно выступает за строгое соблюдение бюджетного правила, как и молодежное крыло свободных демократов, грозивших выйти из коалиции.

Издание также отмечает, что и без того хаотичный процесс согласования бюджета может еще больше затянуться. Кабмин ФРГ должен согласовать бюджет до 17 июля, а уже 20 июля канцлер Олаф Шольц уходит в отпуск. Если бюджет не будет согласован к этой дате, то в отсутствие канцлера "едва ли можно себе представить", что Кабмин примет такое важное решение. Ситуация может сказаться на графике рассмотрения бюджета в Бундестаге, который обычно приступает к этому в начале сентября и окончательно принимает этот документ к концу ноября, пишет издание.