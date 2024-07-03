Во Франции напали на министра-делегата. Обидчики задержаны

Официальный представитель правительства Франции, министр-делегат Приска Тевено и ее помощники подверглись нападению в коммуне Медон-ла-Форе к юго-западу от Парижа. Телеканал LCI сообщает, что четыре человека были задержаны в связи с инцидентом.

Источники в окружении Тевено заявили, что нападение произошло во время «мероприятия по расклейке предвыборных плакатов» в рамках подготовки ко второму туру парламентских выборов, в которых она участвует от президентского блока «Вместе за республику». Министр-делегат не пострадала, однако ранения получили несколько ее сторонников и помощник.

Europe 1 уточняет, что в нападении участвовали около 20 человек. Одному из сторонников Тевено, баллотирующейся от 8-го избирательного округа департамента О-де-Сен, в результате нападения сломали челюсть. Стычка быстро завершилась благодаря оперативному вмешательству наряда полиции, два человека были доставлены в больницу.

Прокуратура Нантера начала расследование в связи с «насилием, совершенным в общественном месте с применением оружия», и «насилием, совершенным в отношении должностного лица в общественном месте с применением оружия». В рамках расследования задержаны четыре человека, трое из них - несовершеннолетние. Об их мотивах пока ничего не сообщается.