Выпускников групп SABAH-2024 наградили

В церемонии приняли участие заведующая отделом гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религий администрации президента Фарах Алиева, министр науки и образования Эмин Амруллаев, должностные лица государственных и частных учреждений, ректоры высших учебных заведений, преподаватели и студенты, а также другие гости.

Сначала участники мероприятия ознакомились с выставкой, отражающей достижения выпускников SABAH. Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна. Затем гости минутой молчания почтили память наших шехидов.

Выступивший далее министр науки и образования Эмин Амруллаев поприветствовал гостей и рассказал о сути и целях проекта групп SABAH. Подчеркнув, что проект SABAH является шагом в направлении к расширению инноваций в высшем образовании, Эмин Амруллаев отметил, что SABAH принес новый подход к высшим учебным заведениям, что доказывают результаты студентов.

Министр сообщил, что группы SABAH, действующие уже 10 лет, создали здоровую конкурентную среду между студентами. Касаясь необходимости расширения проекта в будущем, министр науки и образования рассказал гостям о проекте SABAH.city.

Говоря о деятельности групп SABAH в Карабахском университете, министр выразил уверенность, что выпускники проекта внесут свой вклад в развитие освобожденных территорий, а также в будущее нашего сильного государства.

Затем был показан видеоролик об успешных выпускниках проекта. На мероприятии также состоялась церемония передачи символического ключа SABAH от нынешних выпускников выпускникам следующего года. Далее были награждены выпускники с высокими показателями. В рамках мероприятия прозвучали музыкальные номера в исполнении студентов групп SABAH.

Следует отметить, что в 2023-2024 учебном году звание студента SABAH завоевали 1324 студента по 43 специальностям. В 2023-2024 учебном году группы SABAH выпускают 727 бакалавров из 10 вузов по 31 специальности, а также 339 магистров по 8 специальностям.

В настоящее время группы SABAH Министерства науки и образования охватывают 10 высших учебных заведений, 55 специальностей. Всего численность студентов групп SABAH за 2014-2024 годы, включая выпускников, составляет 9688 человек.

Проект группы SABAH запущен с целью обеспечения развития интеллектуального и творческого потенциала и полного приобретения компетенций по специальностям в соответствии с растущими требованиями рынка труда, повышения качества высшего образования.