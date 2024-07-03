Ильхам Алиев на встрече в формате «ШОС плюс» добавлено видео; фото обновлено

4 июля в столице Казахстана Астане проходит встреча в формате «ШОС плюс».

В мероприятии принимает участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл во Дворец Независимости в Астане для участия во встрече в формате «ШОС плюс», сообщает официальный сайт главы государства.

Ильхама Алиева встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.