Ильхам Алиев на встрече в формате «ШОС плюс» добавлено видео; фото обновлено
4 июля в столице Казахстана Астане проходит встреча в формате «ШОС плюс».
В мероприятии принимает участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл во Дворец Независимости в Астане для участия во встрече в формате «ШОС плюс», сообщает официальный сайт главы государства.
Ильхама Алиева встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
July 4, 2024
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