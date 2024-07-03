Беларусь увеличила экспорт нефтепродуктов через порты России

Нефтеперерабатывающие заводы Беларуси в июне 2024 года увеличили железнодорожные поставки нефтепродуктов для транзитной перевалки через российские порты на 16,7% в посуточном выражении к предыдущему месяцу до 474.236 тонн, сообщает Reuters.

Беларусь поставляет нефтепродукты со своих НПЗ для перевалки через российские порты с марта 2021 года в рамках подписанного между Москвой и Минском соглашения о сотрудничестве в области перевозки и транзитной перевалки топлива.

Напомним, что в апреле 2021 года США объявили о возобновлении санкций против ряда белорусских госкомпаний, включая Белнефтехим и НПЗ Нафтан. В конце июня того же года Евросоюз ввел ограничения на импорт нефтепродуктов, произведенных или вывезенных из Беларуси, их покупку или перевозку.