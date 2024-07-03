Россияне захватили часть Часова Яра. Уничтожаются позиции ВСУ

«Микрорайон «Канал», в который враг зашел, конечно же, удерживать было нецелесообразно. Ведь это угрожало жизни и здоровью военнослужащих. Позиции наших защитников были разрушены», — сказал Волошин.

Вооруженным силам Украины пришлось отойти из микрорайона «Канал» в Часов Яре Донецкой области, удерживать этот участок было «нецелесообразно». Об этом сообщил представитель ОСУВ «Хортица» Назар Волошин.

Поэтому было принято командованием решение об отходе на более защищенные и подготовленные позиции. Однако и там, по словам Волошина, россияне не прекращают проводить активные боевые действия.

По его словам, в течение 3 июля в районе Часов Яра было зафиксировано 238 обстрелов из всех видов вооружения. Большая часть российских атак приходится на южную часть населенного пункта. По всему направлению россиянами было проведено 34 штурма, в течение утра 4 июля — два штурма на Часов Яр. Также российская авиация за прошедшие сутки нанесла 16 авиаударов, сбросив 22 КАБа по Часов Яру, и нанеся один удар неуправляемой авиаракетой сегодня.

3 июля аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ захватили микрорайон «Канал» в Часов Яре Донецкой области. Они отметили, что за ошибки командования приходится платить людьми и территориями. В DeepState рассказали, что россияне буквально стерли микрорайон «Канал» в Часов Яре. Тогда как его дальнейшее содержание в руинах и проблемы с логистикой только увеличат потери, поэтому уход с участка является логичным, но трудным решением.