Глава Генштаба Польши в Киеве
В Киев по приглашению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского прибыл начальник Генштаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
«Начальник Генерального штаба ВС Польши генерал Веслав Кукула начал рабочую встречу в Киеве с возложения букета цветов к Стене памяти погибших за Украину», - говорится в сообщении Генштаба Польши.
В Генштабе Украины считают, что это важная встреча обоих командующих демонстрирует солидарность и сотрудничество между Польшей и Украиной перед лицом российской агрессии.