Саудовская Аравия предлагает королевский контракт Турции

После трехлетнего перерыва в отношениях между Турцией и Саудовской Аравией, восстановленного прошлогодним визитом президента Реджепа Тайипа Эрдогана по Персидскому заливу, отношения начинают преобразовываться во взаимную торговлю и инвестиции.

Вчера министр муниципального, сельского и жилищного хозяйства Саудовской Аравии Маджид бин Абдулла Аль-Хогайл прибыл в Турцию вместе с 23 подрядчиками по строительству дорог и руководителями компаний по переработке.

Саудиты изучат в Турции проекты, такие как шоссе Северная Мармара, мост Явуза Султана Селима и Стамбульский арбитражный центр.

По данным, Саудовская Аравия готовит дорожный проект стоимостью 60,5 миллиарда долларов на 5 лет и приглашает турецкие компании для его реализации. В период похолодания отношений между Анкарой и Эр-Риядом саудиты работали с китайскими и корейскими подрядчиками, но не смогли достичь эффективности в плане качества и своевременного завершения работ.

Королевство, готовящееся к постнефтяному периоду, планирует реализовать проекты на 1,4 триллиона долларов, и привлечет к работам турецкие компании.