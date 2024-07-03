Иракские боевики готовы воевать с Израилем и США

Проиранские шиитские группировки, действующие в Ираке, сообщили, что в случае начала полномасштабной войны между Израилем и "Хезболлой" они будут готовы вступить в битву с Израилем и США. Об этом пишут зарубежные СМИ.

Высокопоставленный полевой командир "Исламского сопротивления в Ираке" сообщил, что боевики готовы ответить на эскалацию эскалацией и что его группировка уже направила в Ливан специалистов и советников.

Ранее иракские боевики неоднократно сообщали о предпринятых ими обстрелах Израиля. В массе своей эти заявления не подтверждались.