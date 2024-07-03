Анкара и Эр-Рияд подписали важные документы

Саудовская государственная компания Saudi Arabian Military Industries Company (SAMI) подписала три меморандума о взаимопонимании с турецкими оборонными предприятиями.

В заявлении SAMI говорится о подписании меморандума с турецкой авиастроительной компанией Baykar, который предусматривает создание производственных мощностей и разработку систем для беспилотников турецкого производителя в Саудовской Аравии. Кроме того, компании рассмотрят возможность «совместной разработки и передачи технологий и интеллектуальной собственности королевству».

SAMI также договорилась с компанией Fergani Space о создании в Саудовской Аравии «центра по разработке новых технологий для обслуживания глобального космического сектора».

Третий меморандум SAMI подписала с турецкой оборонной компанией Aselsan. Это соглашение предполагает «изучение возможностей для передачи, локализации и развития передовых оборонных электронных технологий» в интересах Саудовской Аравии.

Меморандумы о взаимопонимании были подписаны в ходе визита в Турцию министра обороны Саудовской Аравии принца Халеда бен Сальмана Аль Сауда. 2 июля глава саудовского ведомства прибыл в Анкару, где встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром обороны Яшаром Гюлером.