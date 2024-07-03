Грузия хочет идти дальше с США

Власти Грузии подтверждают приверженность укреплению стратегического партнерства, дружбы и сотрудничества с США. Об этом написал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в соцсети X по случаю Дня независимости США.

«Поздравляем наших американских друзей и партнеров с Днем независимости! Отмечая этот день, мы подтверждаем нашу приверженность укреплению стратегического партнерства Грузии и США и дальнейшему укреплению связей дружбы и сотрудничества между Грузией и Соединенными Штатами», - написал Кобахидзе.

Отношения Грузии с США, а также ЕС разладились на фоне принятия грузинским парламентом закона об иноагентах в мае текущего года. Госдепартамент ранее заявил, что в связи с принятым законом вводит визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии, включая членов правительства, парламента и их родственников, а также правоохранителей.