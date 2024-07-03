Союзники обратились к Макрону

Союзники президента Франции Эммануэля Макрона посоветовали ему прекратить предвыборную кампанию после провала его коалиции в первом туре парламентских выборов во Франции. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

«Ему сказали прекратить (предвыборную кампанию – прим. ред.)… И дело не в том, что он услышал наше послание, скорее, его заставили его услышать», — приводит издание слова неназванного представителя французской партии «Возрождение».

Как подчеркивает газета, «реальность такова, что его союзники не хотят, чтобы он участвовал в предвыборной кампании».