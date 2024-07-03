Израиль был обстрелян более чем 200 ракетами и 20 БПЛА с юга Ливана. По информации местных СМИ, удар стал ответом на убийство ЦАХАЛ высокопоставленного командира «Хезболлы» Мухаммада Наама Насера, также известного как Абу-Наама.

Представитель ливанской армии сказал, что огонь велся по штабу 91-й дивизии армии Израиля в Айелет. В ЦАХАЛ отметили, что некоторые снаряды упали в городах. Сообщений о пострадавших не поступало.

Минувшей ночью израильские истребители нанесли удары по объектам «Хезболлы» на юге Ливана. Командир Абу-Наам был ликвидирован 3 июля. Удар по автомобилю нанесен с помощью БПЛА. Силы ЦАХАЛ действовали недалеко от города Сур.