«Желание есть, оружия нет»: Зеленский об отсутствии вооружения у ВСУ

Он пояснил, что сегодня у ВСУ есть 14 бригад, у которых нет оружия: оно еще не прибыло от западных партнеров.

Ситуация на фронте не патовая, а проблемная. Но ее можно решить, имея желание и необходимые инструменты, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время интервью Bloomberg.

«У нас желание есть, но инструменты не пришли. То есть у нас стоят бригады без оружия. У нас стоит резерв, у нас стоят 14 бригад, которые неукомплектованы — у них нет соответствующего оружия, за которое уже голосовали, о котором говорили, пакеты должны приходить, но они идут, к сожалению, медленно», — рассказал Зеленский.

Президент Украины заметил, что сегодня не стоит говорить о контрнаступательных действиях, так как ВСУ сначала должны защитить то, что у них есть.

«Мы хотим ответные контрнаступательные действия тогда, когда мы готовы к этому. Мы будем готовы к этому, когда у нас будет оружие», — заявил глава украинского государства.

В последнем отчете ISW сказано, что Украина формирует несколько новых бригад, но запоздалые и недостаточные поставки западных вооружений, скорее всего, не позволят их оснастить. Своевременная и надлежащая помощь Запада остается решающим фактором, который определяет, когда и в каких масштабах Силы обороны смогут перехватить инициативу на поле боя.