В Евросоюзе без российского газа никак

Несколько европейских стран работают над тем, чтобы продолжить поставки российского газа через Украину в ЕС и после истечения в конце 2024 года соответствующего контракта между Киевом и Москвой. Об этом сообщает немецкая экономическая газета Handelsblatt.

В частности, в Министерстве экономики ФРГ и Еврокомиссии (ЕК) изданию сообщили, что правительство Германии и Брюссель ведут переговоры с государствами - членами ЕС, получающими транзитный газ. При этом Евросоюз рассматривает возможность заключения с «Газпромом» контракта на транзит газа через Украину, пишет издание.

Несмотря на войну с Украиной, Россия продолжает поставлять через ее территорию газ в такие страны ЕС, как Австрия, Словакия, Венгрия и Чехия.