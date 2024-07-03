Чемпиона мира из Грузии нашли мертвым

В городе Хоби в собственном доме было обнаружено тело 27-летнего грузинского борца (греко-римская борьба) Нугзари Цурцумия, сообщает Федерация борьбы Грузии.

В официальном заявлении о причинах смерти не сообщается. СМИ пишут, что спортсмен покончил с собой.

Нугзари Цурцумия - чемпион мира 2019 года (весовая категория до 55 кг), двукратный серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, серебряный призер чемпионата Европы, трехкратный бронзовый призер чемпионатов Европы.