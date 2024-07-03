«Сабах» усилился бывшим баскетболистом НБА
Баскетбольный чемпион Азербайджана «Сабах» продолжает усиливать свои ряды, готовясь к выступлению в Лиге чемпионов ФИБА.
Клуб объявил о подписании американского баскетболиста Хассани Граветта. В сезоне 2021/22 27-летний защитник играл в команде НБА «Орландо Меджик». Его последним клубом был польский «Сласк». С Граветтом подписан 2-летний контракт.
Ранее в «Сабах» перешли украинец Андрей Войналович и латвиец Клавс Чаварс.
Первый соперник «Сабаха» в Лиге чемпионов - шведский «Норчепинг».