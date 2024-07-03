Электромобили из Китая в Европе подорожают

Евросоюз с 4 июля введет импортные пошлины в размере до 37,6% на электромобили из Китая, говорится в заявлении Еврокомиссии.

«Еврокомиссия ввела предварительные антидемпинговые пошлины на электромобили из КНР», - говорится в сообщении.

Уточняется, что размер пошлин для основных автопроизводителей составит от 17,4% до 37,6% от стоимости их продукции.

ЕК подчеркнула, что эти пошлины были введены на основании результатов расследования по противодействию «незаконным субсидиям», которое продолжалось девять месяцев.

Вместе с тем высший орган исполнительной власти ЕС отметил, что консультации с Китаем по этой теме «интенсифицировались в последние месяцы» и что он рассчитывает на «достижение урегулирования на основании переговоров» в рамках норм ВТО.

Временный таможенный режим продлится не более четырех месяцев. За это время страны — члены ЕС должны проголосовать за принятие дифференцированных пошлин на китайские электромобили сроком на пять лет.