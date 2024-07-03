«Нелегкая жизнь» депутатов Госдумы

Депутатов Госдумы и членов Совета Федерации начнут лишать мандатов за несогласованный с руководством выезд за рубеж. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ вносит изменения в федеральный закон «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной Думы ФС РФ». Порядок и сроки согласования зарубежных поездок отдельно установят советы Госдумы и Совфеда.

«Надо будет обосновывать, куда едет человек, но если он поедет на Байкал — все поддержим, на Волгу — будем рады. А если острова — Мальдивы или Бали, — коллеги, ничего личного, — понимаем, что это будет неправильно по отношению к стране и своим избирателям», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, добавив, что после принятия этой нормы «убавится количество желающих избраться и отдохнуть за счет государства и своих избирателей».

Один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что «это решение продиктовано вопросами безопасности, как государства, так и самих выезжающих за рубеж». По его словам, депутатов могут задержать за рубежом по требованию «киевского режима» или Международного уголовного суда (МУС).

Также Пискарев напомнил, что депутаты и сенаторы «по факту занимаемой должности имеют допуск к гостайне», а потому контроль за их поездками за границу — это вопрос обеспечения безопасности государства.

После принятия законопроекта в первом чтении Володин поручил проработать также вопрос запрета депутатам и сенаторам выезжать за пределы России в течение двух-трех лет после окончания полномочий. Помимо этого он предложил запретить депутатам владеть собственностью за рубежом.