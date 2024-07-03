Британская разведка заявила, что одной из причин, почему Россия строит новые транспортные пути на захваченных территориях Украины, является желание вывезти как можно больше полезных ископаемых. Об этом разведчики сообщили в соцсети Х.

По их мнению, россияне хотят забрать украинскую железную руду, уголь, титан, уран, марганец, золото и литий.

Разведка Великобритании приводит слова назначенной РФ «администрации» Запорожской области о том, что Россия строит новые дороги и железнодорожное сообщение, чтобы улучшить не только военную логистику, но и вывоз зерна и полезных ископаемых. В частности, на захваченных территориях незаконно добывается руда.

По данным британской разведки, россиянам противостоят украинские партизаны, которые уже взяли на себя ответственность за атаки на их инфраструктуру.