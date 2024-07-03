Россия вывозит сырье с захваченных территорий Украины британская разведка
Британская разведка заявила, что одной из причин, почему Россия строит новые транспортные пути на захваченных территориях Украины, является желание вывезти как можно больше полезных ископаемых. Об этом разведчики сообщили в соцсети Х.
По их мнению, россияне хотят забрать украинскую железную руду, уголь, титан, уран, марганец, золото и литий.
Разведка Великобритании приводит слова назначенной РФ «администрации» Запорожской области о том, что Россия строит новые дороги и железнодорожное сообщение, чтобы улучшить не только военную логистику, но и вывоз зерна и полезных ископаемых. В частности, на захваченных территориях незаконно добывается руда.
По данным британской разведки, россиянам противостоят украинские партизаны, которые уже взяли на себя ответственность за атаки на их инфраструктуру.