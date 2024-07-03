Венгрия разрешила дать деньги Армении

Венгрия сняла эмбарго на выделение Армении 10 миллионов евро из Фонда мира Евросоюза, сообщили армянским журналистам дипломатические источники в Евросоюзе.

Все государства-члены Союза теперь готовы дать зеленый свет, и ожидается, что проект сначала будет одобрен 17 июля послами стран-членов, а затем 22 июля министрами иностранных дел.

Ранее сообщалось, что Будапешт блокирует проект поддержки Армении в размере 10 миллионов евро от Фонда мира Европейского союза, требуя включения Азербайджана в обсуждаемую программу. Согласно дипломатическим документам, на эти деньги предполагается создать полевой модульный лагерь на один батальон, который также должен был включать в себя один медицинский пункт, а также соответствующие услуги и возможности.