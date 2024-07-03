Зеленский о вступлении в НАТО по «немецкому сценарию»

Только украинский народ может решать, должна ли Украина вступать в НАТО без утраченных территорий по так называемому немецкому сценарию, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

Напомним, что «немецкий сценарий» предполагает вступление Украины в НАТО без части территорий, как это было с Германией после Второй мировой войны.

Зеленский заявил, что сначала нужно понять, как вообще можно реализовать такой план, но решать будет народ.

«Я являюсь президентом и гарантом Конституции. И если мы говорим о каких-то изменениях относительно наших территорий, это изменения Конституции, и это преступление. И поэтому если нам предлагают немецкую модель или еще какую-нибудь, корейскую и т.д., в любом случае надо понимать, что нам предлагают, кто нам предлагает, для чего это делается. А после этого понять мнение всех нас. Не только мое, а прежде всего общества, народа Украины», - сказал глава Украины, отвечая на вопрос о возможности вступления Украины в НАТО без части территорий.