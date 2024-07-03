Зеленский разъяснил, почему отверг план Орбана

В интервью Bloomberg Зеленский подчеркнул, что нельзя просто говорить о прекращении огня, нужен план.

Президент Украины Владимир Зеленский на предложение от премьера Венгрии Виктора Орбана во время его визита в Киев о безотлагательном перемирии заявил, что Украина не доверяет главе России.

«Мы в принципе не можем доверять Путину... Важно, что Венгрия признает, что Россия − агрессор, что признает территориальную целостность и суверенитет Украины», - цитируют украинские СМИ президента.

Зеленский напомнил, что Украина имела «сотни встреч» еще со времен Минских соглашений с договоренностями о перемирии и Россия, по его словам, все это срывала.

«Поэтому только если это будет на международной понятной площадке в присутствии стран, лидеров, которым доверяют. Они имеют разные мнения относительно этапов окончания этой войны, но мы все должны быть на одной стороне, мы должны доверять друг другу», − сказал президент Украины.

Также, по его словам, должно быть понимание, что Россия не будет использовать прекращение огня для накопления техники на захваченной территории Украины, в то время как Украина, будучи связанной условиями перемирия, не будет останавливать ее своими ударами.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал, что Зеленский в разговоре отверг предложенное им перемирие Украины с Россией с замораживанием текущей линии фронта. По словам премьера, президент Украины заявил, что сомневается в логике плана Орбана и не поддерживает его, поскольку у Украины плохой опыт попыток перемирия с Россией.

Подобные перемирия «не были хорошими для Украины», пересказал слова Зеленского Орбан.