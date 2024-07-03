Путин назвал основу для переговоров по Украине

Стамбульские договоренности лежат «на столе» и могут лечь в основу переговоров по Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передают российские СМИ.

«Эти договоренности никуда не делись. Они были парафированы руководителем украинской переговорной делегации, а значит, судя по всему, вполне устраивали Украину. Эти договоренности остаются «на столе» и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров», — сказал он.