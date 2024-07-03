Премьер Индии первым делом полетит в Москву

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Москву 8–9 июля с первой зарубежной поездкой после того, как в третий раз вступил в должность главы правительства по итогам всеобщих выборов этого года.

«На переговорах с Владимиром Путиным будут обсуждены перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений», - сообщила пресс-служба Кремля.

Газета The Tribune писала, что Нарендра Моди может посетить Россию 8 июля и уедет на следующий день. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков эту дату не подтверждал.

Последний раз Моди приезжал в Россию в 2019 году, тогда он посетил Владивосток. Путин последний раз посещал Индию с рабочим визитом в 2021 году.