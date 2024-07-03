Россия нанесла удар по газовым объектам Украины
Российские войска нанесли ракетный удар по Полтавской области и повредили газовую инфраструктуру, сообщает Министерство энергетики Украины.
"Среди поврежденной инфраструктуры также и объект АО "Укргаздобыча", - говорится в сообщении.
По информации главы Полтавской ОВА Филиппа Пронина, в результате ракетных ударов погиб 49-летний электромонтер. Кроме этого, еще трое работников получили ранения. Обломки ракет повредили школу и детский сад.
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