Пострадавшие от этой практики больные получат компенсацию, несмотря на истечение срока давности. Высший суд страны принял сторону 39 человек, которым через закон о евгенике – теории изменения генофонда из-за исключения отдельных категорий людей – делали процедуру без их согласия или под давлением, сообщает The Guardian.

Верховный суд Японии признал не соответствующим Конституции закон 1948 года о принудительной стерилизации лиц с психологическими и генетическими заболеваниями.

«Я была глубоко тронута и плакала. Я действительно боролась ради этого момента. Сегодня самый лучший день в моей жизни», – сказала 70-летняя женщина, проигравшая дело в судах низшей инстанции, после объявления решения.

Нормативный акт, позволявший врачам проводить принудительную стерилизацию с целью «предотвращения появления потомков плохого качества», отменили только в 1996 году. В течение двух десятилетий с 1950-х процедуре подверглись тысячи японцев, имевших генетические и психические расстройства.

15 судей Верховного суда единогласно согласились с тем, что этот закон нарушал права людей, в частности, статью 13 Конституции, которая защищает от прохождения инвазивных процедур (предусматривающих проникновение в организм) без разрешения, а также статью 14, закрепляющую право на равенство. Несмотря на совпадение 20-летней исковой давности, суд обязал государство выплатить истцам компенсацию.

«Правительство искренне сожалеет об этом и приносит глубокие извинения за огромную боль, вызванную процедурой стерилизации», – прокомментировал решение премьер-министр Фумио Кисида.

Суды обязали правительство выплатить от 68 тысяч долларов каждому пострадавшему и более 13,5 тысячи долларов жене японца, которому ранее сделали процедуру.

Главный секретарь Кабинета министров Йосимаса Хаяси заявил на пресс-конференции, что правительство быстро выплатит компенсации истцам после изучения текста решения. Эти суммы значительно больше размера единовременной государственной компенсации, которую Япония предоставила более тысячи человек в апреле 2019 года.