Победители конкурса My Technology, проведенного при поддержке Kapital Bank

Как уже сообщалось, при поддержке первого банка Азербайджана Kapital Bank и организации Бакинского инженерного университета стартовал конкурс My Technology, в котором приняли участие школьники 10 и 11 классов, а также их преподаватели.

Всего на конкурс, направленный на выявление школьников, обладающих предпринимательским складом ума, было подано 140 проектов. Из них 30 перспективных проектов получили возможность принять участие в финальной выставке. Команды боролись за звание победителя, представляя свои идеи жюри. Среди стартап-проектов, оцененных жюри, победителями были выбраны 5 лучших проектов.