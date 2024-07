Победители конкурса My Technology, проведенного при поддержке Kapital Bank

Как уже сообщалось, при поддержке первого банка Азербайджана Kapital Bank и организации Бакинского инженерного университета стартовал конкурс My Technology, в котором приняли участие школьники 10 и 11 классов, а также их преподаватели.

Команда GreenExchange, представляющая Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана, заняла 5-е место, команда Trinity Panel из Губа-Хачмазского региона - 4-е место, команда SpecDeaf из Апшерон-Хызинского региона - 3-е место, а команда CO2toD Project - 2-е. Победителем конкурса признана команда The Right Way, представляющая Губа-Хачмазский регион.

Команды-победители были награждены сертификатами и ценными подарками от Kapital Bank и БМУ.

Конкурс, в котором приняли участие учащиеся 10-х и 11-х классов, а также их учителя-наставники, проводился с целью внесения вклада в формирование и развитие инновационной экосистемы.

