Турецкая армия с 1 января 2024 года нейтрализовала в регионе 1 327 террористов. Об этом сообщил глава пресс-службы министерства Зеки Актюрк.

«Благодаря успешным операциям, проведенным на севере Ирака и Сирии, с начала текущего года обезврежено 1327 террористов, из них 57 — за последнюю неделю.

Кроме того, с учетом проведенной 3 июля воздушной операции против объектов террористов в Метине, Гаре, Хакурке, Кандиле и Асосе на севере Ирака уничтожено 37 целей, состоящих из пещер, убежищ, укрытий, складов и объектов, используемых сепаратистской террористической организацией, включая террористов на ответственном уровне. Во время воздушной операции члены террористической организации нейтрализованы путем максимального использования отечественных и национальных боеприпасов», — сказал Актюрк.