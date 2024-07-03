В скором будущем в Азербайджане будет доступен для использования еще один стрелковый центр. Тренироваться можно будет в Агстафе, где открытый в 2013 году центр пейнтбола и стрельбы не так давно перешел на баланс Бакинского стрелкового центра. После этого начались ремонтные работы, которые, по словам главы Газахско-Товузского регионального управления молодежи и спорта Азиза Масмалиева, проводятся Федерацией стрельбы Азербайджана и будут завершены до конца этого года.

Сегодня для СМИ был организован медиатур. Журналисты имели возможность попытать удачу в стендовой стрельбе.

Центр в Агстафе будет третьим в Азербайджане после Баку и Габалы.