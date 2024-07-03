Генсек ООН призывает к миру в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече «ШОС плюс» призвал к установлению мира в Украине в соответствии с Уставом всемирной организации и нормами международного права.

«Нам нужен мир в Украине на основе Устава ООН и международного права», - сказал он.

Помимо этого, Гутерриш призвал к миру в странах от Судана до региона Сахеля, в ДР Конго, Сомали и в Афганистане.

ШОС обладает силой и ответственностью добиваться мира. Достижение мира должно стать «основной целью многосторонней системы» мира и непременным условием устойчивого развития, заявил генсек ООН.