Эрдоган предупредил лидера Китая об угрозе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в четверг встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры проходили на полях 24-го саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Анкаре.

Встреча во Дворце Независимости, где проходит саммит ШОС, проходила в закрытом для прессы режиме.

На встрече присутствовали министр иностранных дел Хакан Фидан, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар и министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек.

На встрече, как сообщает канцелярия Эрдогана, турецкий лидер заявил Си Цзиньпину об угрозе распространения войны в Украине «на глобальном уровне».