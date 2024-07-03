Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев представил видеоролик о том, как выглядит сегодня заново отстроенная после деоккупации деревня Сус Лачинского района. Выходцы из этого села, долгие годы проживавшие в различных регионах Азербайджана, вернулись в родные края.

Напомним, что деревня Сус Лачинского района была заново отстроена и оснащена необходимой инфраструктурой по указанию главы государства. На данный момент 59 семей (215 человек) обеспечены тут индивидуальными жилыми домами.