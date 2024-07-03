За последние три-четыре дня российская армия в несколько раз увеличила интенсивность наступательных действий на Покровском направлении, рассказал офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады Сергей Цехоцкий.

Украинский военный подчеркнул, что тактика наступления у россиян изменилась: «Если до этого враг проводил отдельные наступления, то есть штурмовал одну точку, то сейчас по всей линии фронта одновременно враг проводит штурмовые действия, пытаясь продавливать наши позиции».

Цехоцкий сообщил, что войска РФ продвигаются только тогда, когда полностью разрушают позицию ВСУ.

«Уничтожают какое-нибудь здание, укрепление, где могут находиться наши военнослужащие, и там больше нет возможности находиться», - добавил украинский офицер.