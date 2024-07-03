Эрдоган призвал реформировать международный порядок

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества в Астане, где подверг критике существующий международный порядок и призвал к его реформированию. Об этом сообщает TRT Haber.

Турецкий лидер подчеркнул актуальность темы саммита «Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию» на фоне глобальных вызовов.

«Мы переживаем период, когда основы международной системы, основанной на правилах, расшатываются», — заявил президент Турции.

Он подчеркнул необходимость создания новой международной системы, «где прав не сильный, а силен правый».

«В результате конфликта в Газе погибли порядка 40 тысяч человек, в том числе 16 тысяч невинных детей. Руины, под которыми они погибли, по сути, являются обломками международной системы, утратившей свою легитимность. Израиль необходимо остановить и вынудить к постоянному прекращению огня, для чего на него должно быть усилено давление со стороны международного сообщества», - сказал президент Турции.

Глава государства заявил о стремлении Турции «установить пояс мира в нашем регионе и за его пределами с подходом предпринимательской дипломатии, ставящим во главу угла человека и человеческие ценности».