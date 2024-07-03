«Антидолларовое» предложение Ирана

«Серьезно поставлен в повестку дня вопрос использования национальных валют и увеличения их доли во взаимных коммерческих расчетах между странами - участницами, - сказал он на заседании совета глав государств - членов ШОС в Астане. - Исламская Республика Иран поддерживает продолжение переговоров специальных рабочих групп в этой сфере до достижения конечной цели, а именно - снижения [использования] или исключения доллара из торговых обменов между сторонами».

В свою очередь президент России Владимир Путин на саммите ШОС отметил, что государства организации наращивают использование национальных валют во взаимных расчетах, «их доля в коммерческих операциях России с участниками организации по итогам первых четырех месяцев текущего года уже превысила 92%».