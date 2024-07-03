Запрещенных в России талибов Путин назвал союзниками

Движение «Талибан», которое запрещено в РФ, контролируя власть в Афганистане, является для России союзником в борьбе с терроризмом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

«В целом мы должны исходить из того, что движение «Талибан» контролирует власть в стране. И в этом смысле талибы безусловно для нас союзники по борьбе с терроризмом», - сказал Путин.

Он выразил уверенность, что «Талибан» также заинтересовано в стабильности внутри Афганистана. «И мы неоднократно получали такие сигналы со стороны движения «Талибан» о том, что они готовы с нами работать и на антитеррористическом треке», - сказал президент РФ.