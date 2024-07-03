Путин о перемирии с Украиной и заявлениях Трампа-миротворца

По словам президента РФ, Россия не может согласиться на прекращение огня, поскольку не уверена в ответных действиях Украины. «Нам нельзя допустить, чтобы противник воспользовался им, чтобы довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию», — заявил Путин.

Президент России Владимир Путин заявил, что прекращение огня на войне с Украиной невозможно до начала переговоров и достижения четких договоренностей с Украиной, сообщает ТАСС.

Президент РФ подчеркнул, что для прекращения огня Украина должна предпринять «такие шаги, которые являлись бы необратимыми и были приемлемыми для России».

Путин также заявил, что в 2022 году «был такой эпизод», когда российские войска, находившиеся под Киевом, прекратили боевые действия «по просьбе со стороны западных партнеров», однако ответных шагов со стороны Украины не последовало. По словам президента РФ, на Западе это объяснили тем, что в Киеве «не могут контролировать все свои вооруженные формирования, потому что там якобы есть такие, которые не подчиняются центральным властям». Также он напомнил про отвод войск из-под Киева, после чего Россия «опять столкнулась с обманом».

«И так было неоднократно. Поэтому просто сейчас взять и объявить о прекращении огня в надежде на то, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги, мы просто не можем», — резюмировал Путин.

Путин назвал «бессмысленным» возможное обращение России к Верховной Раде в условиях «узурпации власти правящей верхушкой» в Киеве. «Обратиться к Раде, конечно, можно, но в условиях узурпации власти правящей верхушкой на Украине это бессмысленно, потому что большинство в Раде подчинено этой так называемой правящей верхушке», — сказал Путин.

Путин также заявил, что не знаком с конкретными предложениями Дональда Трампа о возможности завершить войну в Украине, однако относится к ним серьезно. «То, что господин Трамп как кандидат в президенты заявляет о том, что он готов и хочет остановить войну в Украине, мы к этому относимся вполне серьезно», - сказал Путин журналистам.

При этом президент РФ добавил, что «не знаком, разумеется, с возможными предложениями» того, как именно Трамп намерен это сделать. Он отметил, что конкретные предложения Трампа «это, конечно, ключевой вопрос».

«Я не сомневаюсь, что он говорит это искренне, и мы это поддерживаем», - заявил президент РФ.