Путину «хорошо известно», кто мешает отношениям Москвы и Анкары

Политическая воля президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана помогает отношениям Москвы и Анкары, а что мешает – «хорошо известно». Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Кто нам мешает - хорошо известно. Что нам помогает - это политическая воля президента Эрдогана. Ну а в техническом плане - это расчеты, всем хорошо известно», - сказал он, отвечая на вопрос о том, что мешает отношениям России и Турции.

Путин отметил, что, по словам турецких партнеров, объемы торговли между Россией и Турции действительно сократились с $63 млрд до $55 млрд, однако это связано со стоимостными характеристиками и не имеет никакого отношения к ограничениям со стороны. «Это просто динамика внутреннего производства и наших двусторонних отношений. Все вопросы решаемы», - заявил президент РФ.