Фархад Мамедов 19:34

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о ведущихся переговорах по транзиту азербайджанского газа через территорию Украины в страны Европейского союза. Об этом несколько дней назад писало американское агентство Bloomberg, сообщившее, что Украина твердо намерена прекратить транзит российского газа через свою территорию в Европу. Срок действия соответствующего соглашения с «Газпромом» истекает в конце 2024 года. И поскольку Киев не намерен его продлевать, то в качестве альтернативного варианта обсуждается идея транзита через Украину в Европу уже не российского, а азербайджанского газа.

По данным источников Bloomberg, эта идея «набирает обороты», поскольку Киев заинтересован в сохранении роли транзитера природного газа, которая только в 2021 году принесла Украине около одного миллиарда долларов. Переговоры находятся на ранней стадии, окончательное решение ожидается к концу этого года. Как сообщают источники Bloomberg, в переговорах участвуют представители немецкой компании Uniper. Комментируя по просьбе Bloomberg эту тему, президент Владимир Зеленский заявил, что обсуждаются несколько вариантов использования транзитных газопроводов Украины. «Сейчас мы рассматриваем альтернативные шаги по использованию трубопровода с другим поставщиком газа, с другой страной. Переговоры ведутся», - отметил украинский лидер, добавив, что Киев не намерен продлевать газовый контракт с Москвой. «Мы не хотим, чтобы они здесь зарабатывали деньги», - добавил президент Украины. Важно уточнить, что после подрыва российского трубопровода «Северный поток» и прекращения прокачки газа по трубопроводу «Ямал-Европа» транзитная ветка через Украину осталась единственным прямым маршрутом поставок газа из России в центральную Европу.

Отказ украинской стороны от продления соглашения с «Газпромом» означает, что с 1 января 2025 года территория Украины станет недоступной для прокачки российского газа. В феврале 2024 года Кадри Симсон, комиссар Еврокомиссии по энергетике, сообщила, что Евросоюз также не заинтересован в продлении трехстороннего соглашения о транзите российского газа в Европу через территорию Украины. При этом азербайджанская сторона идею транспортировки газа через территорию Украины в Европу официально не комментирует. Как уже писал haqqin.az, обсуждаются несколько сценариев. По одному из них государственная компания SOCAR Trading будет покупать российский газ на границе с Украиной, а затем прокачивать через украинские трубопроводы газ азербайджанского происхождения. Таким образом, Россия, с одной стороны, потеряет прибыль от прекращения транспортировки газа через территорию Украины в Европу, но, если переговоры состоятся, компенсирует потери на продаже голубого топлива Азербайджану. Естественно, не в полном объеме, поскольку цены на границе с Украиной и на рынке Европы одинаковыми не будут. Если такой сценарий реализуется, Россия станет участницей потенциальной сделки, поскольку потребуются отдельные переговоры между SOCAR и «Газпромом».

Как известно, Азербайджан уже экспортирует газ в ряд стран Европы посредством «Южного газового коридора» (ЮГК) через Турцию, Италию и Грецию. В прошлом году объем поставок составил около 12 миллиардов кубометров. Отметим, что объем газа, который Россия перекачивала в прошлом году через Украину в Европу, был больше. В целом объем продаж российского трубопроводного газа в Европу оценивался в 2023 году в 25 миллиардов кубометров, из которых 14,56 миллиарда проходили транзитом через Украину. Около 12 миллиардов кубометров было отправлено в страны ЕС — Словакию, Австрию и Италию. Австрия сегодня является основным импортером российского газа, на долю этой страны приходится почти половина общего объема импорта за последние 12 месяцев. Италия также получила по трубопроводу через Украину значительный объем голубого топлива (по оценкам экспертов, от 3 до 4 миллиардов кубометров). Словакия, закупающая ежегодно около двух миллиардов кубометров, порядка трети импорта газа из России получает через Украину. До войны объем транспортировки российского газа через территорию Украины в Европу достигал астрономической цифры 155 миллиардов кубометров в год.

После российского вторжения 2022 года объем российского газа, транспортируемого через Украину, резко упал по нескольким причинам - из-за санкций, вследствие которых «Газпром» потерял в Европе десятки крупных клиентов, из-за резкого увеличения поставок на европейский рынок сжиженного газа из США и Катара, а также вследствие изменений механизма ценообразования. Дело в том, что экспортные контракты «Газпрома», как правило, предусматривают привязку к спотовым ценам, но с задержкой выплат на 1–7 месяцев. В результате, в первые шесть месяцев 2023 года из-за снижения европейских спотовых цен трубопроводный газ «Газпрома» был менее привлекателен для потребителей ЕС, чем само топливо на спотовом рынке. Поставки по газопроводам Украины являются одним из двух действующих маршрутов экспорта российского газа в ЕС. Второй маршрут – это газопровод «Турецкий поток», одна из двух ниток которого предназначена для прокачки в страны Евросоюза. Что же касается газопровода «Северный поток», то в конце августа 2022 года он был остановлен из-за неисправности газоперекачивающего оборудования компании Siemens, а 26 сентября вместе с так и незапущенным газопроводом «Северный поток–2» был выведен из строя в результате диверсии, осуществленной в территориальных водах Дании и Швеции.

И, наконец, прокачка по газопроводу «Ямал – Европа» фактически прекратилась еще в конце 2021 года. Возобновление его работы невозможно из-за западных санкций и ответных мер России. Как считают эксперты, для Украины продолжение транзита после 2024 года ни с экономической, ни с технологической точек зрения решающего значения не имеет. Поэтому украинская сторона хочет сохранить доходы от транзита газа и одновременно хотя бы косвенно положить конец ситуации, при которой «Газпром» получает прибыль, используя украинскую инфраструктуру. Другой возможный сценарий транспортировки азербайджанского газа через Украину в Европу заключается в поставке газа, добытого на месторождениях в Каспийском море. Как известно, между Баку и Брюсселем существует подписанная в 2022 году декларация об увеличении экспорта азербайджанского газа в Европу к 2023 году до 20 миллиардов кубометров в год. Для этого необходимы долгосрочные контракты с покупателями и вложения миллиардов долларов в развитие инфраструктуры. В частности, потребуется строительство новых компрессорных станций и создание другой необходимой инфраструктуры для увеличения добычи газа на азербайджанских месторождениях в Каспийском море. Официальный Баку неоднократно выражал недовольство тем, что Европейский союз не предпринимает конкретных шагов по предоставлению ему гарантий экспорта и инвестиций.