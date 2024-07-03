Заявление омбудсмена Сабины Алиевой

По ее словам, основными направлениями деятельности омбудсмена являются защита прав и свобод, отраженных в законодательстве страны и международных договорах, предотвращение пыток и жестокого обращения, обеспечение права на защиту чести и достоинства.

Комитет Совета Европы по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания не ссылается на отчеты национального института прав человека, сказала омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева, назвав это «одним из тревожащих моментов».

«С 2009 года институт омбудсмена выполняет функции Национального превентивного механизма (НПМ), предусмотренные Факультативным протоколом к Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения. За это время национальный институт эффективно сотрудничал с международными организациями в области прав человека, в том числе с Комитетом Совета Европы по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. В рамках визитов представителей данной организации в Азербайджан также были проведены встречи с омбудсменом и членами Национальной превентивной группы, проводился продуктивный обмен мнениями и опытом. Рекомендации и предложения организации регулярно анализировались, учитывались в деятельности НПМ.

Омбудсмен в целях устранения недочетов и недостатков, выявленных в результате осуществляемых в рамках деятельности НПМ проверок в учреждениях, которые лица не могут покинуть по собственной воле, регулярно представляет предложения и рекомендации органам, которым подведомственны эти учреждения, публикует соответствующие отчеты, где приводятся ссылки на Общие рекомендации Европейского комитета.

В отчете, подготовленном Комитетом Совета Европы по итогам специального визита в Азербайджан в 2022 году, в качестве рекомендаций отмечен вопрос о предоставлении письменной информации вышестоящим органам, в подчинении которых находятся учреждения, посещаемые нами. Мы хотели бы отметить, что по итогам посещений, являющихся основным направлением нашей деятельности, в вышестоящие органы, которым подведомственны эти учреждения, направляются письменные запросы и рекомендации. Как следствие, на основе этих письменных рекомендаций и официальных ответов ежегодно готовятся и публикуются отчеты НПМ. Отсутствие внимания со стороны Комитета Совета Европы к таким вопросам, а также отсутствие ссылок на отчеты национального института по правам человека являются одними из моментов, вызывающих тревогу.

Следует отметить, что продолжаются системные меры с учетом наших рекомендаций по обеспечению прав лиц, содержащихся в учреждениях, которые они не могут покинуть по собственной воле.

Считаем, что проведение консультаций с национальным институтом по правам человека как структурой, выполняющей функции Национального превентивного механизма, с точки зрения разъяснения вопросов, которые волнуют, было бы полезно для более эффективной защиты прав человека», - сказала омбудсмен.