Эрдоган заявил Си об угрозе распространения войны в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином в Астане заявил об угрозе распространения войны в Украине на глобальном уровне, сообщает Управление коммуникации республики в соцсети X.

«Президент Эрдоган подчеркнул значимость опасности экспансии украинско-российской войны и ударов Израиля по Палестине на региональном и глобальном уровнях, подчеркнул, что международное сообщество должно принять эффективные меры в этом вопросе», — говорится в сообщении.

Эрдоган прибыл в столицу Казахстана для участия в саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В ходе встречи лидеры обсудили турецко-китайские отношения, войну в Украине, а также Израиля и ХАМАС.