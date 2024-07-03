Уголовное дело за незаконный снос дома в Баку

В прокуратуре Ясамальского района проведена проверка в связи с информацией о незаконном сносе должностными лицами жилищно-строительного кооператива İbrahim-Q находящейся в частной собственности квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно сообщению, установлены обоснованные подозрения в том, что 30 июня должностные лица указанного кооператива, злоупотребив своими служебными полномочиями, использовав общеопасный способ, полностью снесли дом, принадлежащий Афет Гулиевой, без ее согласия (адрес: Баку, Ясамальский район, улица Алибека Гусейнзаде, 53, квартира 1), что привело к причинению гражданке крупного материального ущерба.

В районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 186.2.1, 186.2.2 (умышленное уничтожение имущества общеопасным способом с причинением крупного ущерба) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК Азербайджана. Ведется предварительное следствие.